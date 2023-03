O desabafo da cantora que fez show para 10 pessoas no Lollapalooza

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Aos 24 anos, a catarinense Gab Ferreira foi uma das atrações de abertura do Lollapalooza na sexta-feira, com show ao meio-dia. Embaixo de um sol escaldante, o público ainda estava começando a entrar no Autódromo de Interlagos, e a apresentação de Gab, que durou 30 minutos, foi prestigiada por poucas pessoas. Neste sábado, a cantora publicou um desabafo no Instagram, frustrada com uma descrição da imprensa que destacava “cerca de 10 pessoas” na plateia. “Sou artista independente e o Lollapalooza foi meu primeiro festival. Não tem como prever quantas pessoas vão aparecer no show”, disse Gab. “Óbvio que fiquei chateada [com a matéria], porque não queria que meu show tivesse sido reduzido a isso. Eu sabia a razão pela qual não tinham tantas pessoas lá, e era porque a galera estava entrando. Não deu tempo de vir assistir”, desabafou.

Apesar do incômodo, Gab afirmou estar feliz com a repercussão, por ter possibilitado que mais pessoas chegassem até ela e sua música. No Instagram, a quantidade de seguidores dobrou. “Posso aproveitar esse momento para dizer que a cena independente brasileira é muito boa, tem muita gente talentosa. A coisa mais interessante de ter quebrado essa bolha ontem é poder chegar aqui agora e falar disso”, completou.