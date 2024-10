O conteúdo das fitas demos de Jimi Hendrix de 1968 que irão a leilão

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Morto em 1970, aos 27 anos, praticamente todo o material gravado por Jimi Hendrix já foi esquadrinhado, estudado, analisado, lançado e discutido. Nos 54 anos após a morte do guitarrista, encontrar material inédito torna-se uma tarefa rara e quando acontece, causa espanto e admiração nos fãs. Segundo uma reportagem do jornal The Guardian, foram descobertas quatro fitas master com faixas nunca ouvidas – e que serão colocadas a vendas em um leilão.

Gravadas em 1968, as faixas são, segundo a reportagem “muito diferentes em som e duração” das versões mais conhecidas e incluem Up From the Skies, Ain’t No Telling, Little Miss Lover e Stone Free. A casa de leilão Propstore, responsável pelo pregão, espera vender cada fita por cerca de 200.000 libras ou 1,4 milhão de reais. Segundo Mark Hockman, da Propstore, o comprador terá o “privilégio de ter suas próprias músicas de Jimi Hendrix, que só você poderá ouvir”.

A coleção está sendo vendida por Patricia Sullivan, que foi assistente pessoal do empresário de Hendrix, Mike Jeffrey, entre 1966 e 1973. Ela agendava sessões de gravação e supervisionava a administração diária empresaria de Jeffrey. Após a morte do empresário, em 1973, ela guardou o material de escritório, como fitas demos, masters e outros materiais de arquivo. Além de Hendrix, ela também tem fitas dos Animals e Soft Machine.

Além das fitas demo, o leilão também vai incluir documentos como recibos de contas de lavagem para uma jaqueta de veludo verde, um terno dourado e calças laranjas, peças dos trajes psicodélicos de Hendrix. Há ainda o primeiro contrato da banda de Hendrix e uma curiosa nota de despejo de Hendrix do apartamento de Ringo Starr após muitas reclamações dos vizinhos.

