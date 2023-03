O ataque de fúria de ex-namorado abusivo de Rihanna – agora, no palco

Ex-namorado abusivo de Rihanna, Chris Brown perdeu a paciência com uma fã durante show realizado em Berlim, na noite de quarta-feira, 1º. O cantor convidou uma desconhecida para sentar em uma cadeira no palco enquanto ele dançava, inclusive de forma sensual. A moça, entretanto, ficou mexendo o celular, tentando gravar tudo, e o artista não gostou. Em dato momento, Brown pega o celular da fã e arremessa para bem longe em direção à plateia. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Confira:

it is impossible to defend chris brown he just keeps doing stuff😭 pic.twitter.com/rQ9tW865X8

— Killa (@killakawhiii) March 2, 2023