O astro pop que botou no chinelo cachê de Madonna para fazer show no Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Quando se trata de valores pagos a artistas para se apresentarem no Brasil, os números nem sempre são oficiais. No caso de Madonna, um e-mail enviado pela produtora Bonus Track para a direção da Funarj, revelou que a artista recebeu 17,075 milhões de reais para cantar de graça em Copacabana, no sábado, 4.

Apesar do valor do cachê de Madonna ser impressionante, ele é apenas cerca da metade do valor que o cantor Justin Bieber teria recebido para se apresentar no Rock in Rio em 2022. Estima-se que o artista tenha ganhado o maior cachê da história do festival, levando para casa 26 milhões de reais, segundo uma reportagem da VEJA Rio.

Na ocasião, Justin Bieber havia marcado outros shows em São Paulo, Chile e Argentina, mas cancelou todos por problemas de saúde. Em uma tensa negociação nos bastidores, os organizadores do festival fluminense conseguiram convencer o artista (aumentando seu cachê, é óbvio) a não cancelar a apresentação no Rock in Rio. Como condição, o artista falou que queria chegar no dia do show, fazer a apresentação e, logo em seguida, pegar um voo de volta.

Até, então, o recorde de cachê mais alto pago a um artista no Rock in Rio teria sido para o rapper Drake, que ganhou 15 milhões de reais, em 2019.

Continua após a publicidade

“Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então eu vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto”, escreveu o cantor em um comunicado. Ele revelou que foi diagnosticado com a Síndrome de Ramsay-Hunt, doença que chegou a paralisar parte do seu rosto.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial