O artista do funk que saiu preso do Rock in Rio – por tráfico de drogas

Famoso na década de 1990, o músico William Santos Souza, o MC William do Borel, de 50 anos, foi preso na noite de domingo, 4, logo após sua apresentação no show de Buchecha, no palco Favela, no Rock in Rio.

William tinha um mandado de prisão expedido após sentença judicial definitiva por tráfico de drogas, com pena de cinco anos e quatro meses de reclusão. A prisão havia sido decretada no dia 23 de agosto, expedido por um tribunal do Paraná. O mandado foi cumprido pela Polícia Federal com apoio da Polícia Civil. O músico já tinha sido preso dez anos atrás, em Curitiba, também por suspeita de tráfico.

William do Borel ficou conhecido nos anos 1990 por músicas como Rap do Borel e Rap da Morena. Ele fez dupla com o MC Duda e chegou a gravar com Lulu Santos no disco Eu e Memê, Memê e Eu (1995) na faixa Toda Forma de Amor.