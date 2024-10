O ameaça climática que pode “gorar” o show de Bruno Mars no Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Rio de Janeiro deverá ser atingido por uma forte tempestade neste sábado (19) e domingo, quando o músico Bruno Mars fará dois shows na cidade. O fenômeno será causado por um aumento da umidade em altos níveis do ar, chamado de “cavado”. O fenômeno é formado por áreas de instabilidade a partir do fluxo de vendos no sentido horário no hemisfério sul. Como resultado, são aguardadas fortes rajadas de vento e alto volume de chuva.

O músico começou a sua turnê no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 16. Além dos shows no Rio neste final de semana, Mars tem datas marcadas em Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

Confira as datas de todos os shows de Bruno Mars:

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

26 de outubro: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

27 de outubro: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

1 de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

5 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: