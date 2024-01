O aguardado retorno de uma das maiores lendas do rock

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O pianista, cantor e compositor Billy Joel, de 74 anos, anunciou o lançamento de um single inédito, 17 anos após sua última música. Intitulado Turn The Lights Back On, a primeira faixa solo de 2007 e a segunda desde 1993, deverá chegar aos serviços de streaming em 1 de fevereiro. Ela também será lançada em vinil.

A faixa foi co-escrita com Freddy Wexler, que trabalhou com estrelas do pop atuais, como Selena Gomez, Kany West e Ariana Grande. Desde o mês passado, o músico tem publico mensagens cifradas em suas redes sociais dizendo que estaria trabalhando em algo novo.

O último álbum do músico é de 2001, Fantasies & Delusions, porém sem canções inéditas, apenas uma coletânea de composições clássicas. Apesar disso, o músico nunca se aposentou. Ele tem feito constantemente apresentações, como Madison Square Garden, em Nova York.

