Novo namorado de Taylor Swift quebra o silêncio sobre relacionamento

Desde o último domingo, 24, quando a cantora Taylor Swift acompanhou o jogador Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, em um jogo de futebol americano, o nome do atleta não saiu dos assuntos mais falados nas redes sociais. Até o momento, no entanto, Kelce não havia feito nenhum comentário sobre o suposto relacionamento e o silêncio foi quebrado nesta quarta-feira, 27, quando ele falou sobre o assunto em seu podcast New Heights, que ele coapresenta com seu irmão, também jogaador, Jason Kelce.

“Todos no camarote só tinham coisas legais para falar sobre ela. Ela estava incrível. O dia foi perfeito – para os torcedores do Chiefs. Foi impressionante”, ele disse. “É definitivamente um jogo que eu vou lembrar. Agradeço a Taylor por ter vindo e me ver arrasar no jogo”, afirmou.

O jogador, no entanto, pretende manter a vida pessoal dele e dela como um assunto privado. “Eu sei que despertou toda essa atenção para mim. E é a minha vida pessoal. Quero respeitar a vida de nós dois”, disse. Em poucos dias, o efeito do novo relacionamento evidenciou que Taylor transforma em ouro tudo o que toca. A começar pelo engajamento de Kelce nas redes sociais: nas 24 horas após o evento, ele ganhou cerca de 300.000 novos seguidores no Instagram.

Além de ter sido pé-quente no jogo — os Chiefs ganharam dos Bears por 41 a 10 –, a convidada ilustre também aqueceu a audiência: a transmissão da Fox americana computou um total de 24,32 milhões de telespectadores (cerca de 8% abaixo em relação à mesma semana no ano passado), mas o mais surpreendente é que a cantora atraiu suas fãs para a programação, que alcançou a pontuação mais alta da semana entre a demografia feminina nas faixas de 12 a 17 e 18 a 49 anos. No balanço, a transmissão foi a mais assistida da semana em qualquer rede de televisão no país.

O efeito Taylor não para por aí: a empresa Fanatics, que vende camisas esportivas e outros artigos para fãs, afirmou à agência de notícias Associated Press que Kelce esteve no top 5 de jogadores mais lucrativos da NFL no domingo. No total, houve um aumento de quase 400% nas vendas de produtos do jogador em todos os sites ligados à Fanatics, incluindo um dedicado ao futebol americano.

