Novo asteroide gigante é batizado com nome de astro da disco music

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Um asteroide gigante em formato de batata foi batizado recentemente em homenagem a Nile Rodgers, um dos ídolos da disco music, no aniversário de 70 anos do compositor, celebrado no dia 19 de setembro. Rodgers é amigo de Simon Lowery, do Observatório Europeu do Sul, afiliado à União Astronômica Internacional. O corpo celeste, descoberto pela primeira vez em 2005, agora se chama Nilerodgers (19911).

Em entrevista a revista Rolling Stone, Lowery afirmou que o asteroide está a 482 milhões de quilômetros de distância da Terra e tem 1,6 quilômetro de largura, o suficiente para destruir o planeta Terra, no improvável caso de ele sair de sua órbita e vir em direção ao nosso planeta.

Rodgers, que já fez show no Brasil no Rock in Rio de 2017 e 2019, ganhou notoriedade nos anos 1970 com a banda Chic e os hits Le Freak e Good Times. No Brasil, ele também já gravou com Anitta e Jota Quest.