Nova música revela relação de Ozzy Osbourne com o número nove

Apesar de a saúde de Ozzy Osbourne não ser lá essas coisas, o músico demonstrou nessa sexta-feira, aos 73 anos, não dar indícios de que vai se aposentar ao lançar o clipe da música inédita Patient Number 9, que também será o nome de seu novo álbum. O número nove, aliás é uma constante na vida de Ozzy. O álbum está previsto para ser lançado em 9 de setembro – ou 9/9. Ele lançou também um documentário no canal por assinatura A&E intitulado As Nove Vidas de Ozzy Osbourne (em referência, nos Estados Unidos e Europa, das nove vidas dos gatos. No Brasil, como sabemos, são sete vidas).

De fato, Ozzy parece ter mesmo nove vidas. Recentemente, ele anunciou ter se contaminado com Covid, mas já está bem. Ele também sofre da doença de Parkinson. Há duas semanas, ele foi submetido a uma grave cirurgia na coluna que, segundo sua esposa, Sharon Osbourne, “definiria os rumos da sua vida”. Segundo ela, a cirurgia foi um sucesso. “Nossa família gostaria de expressar muita gratidão pela quantidade avassaladora de amor e apoio que recebemos antes da cirurgia de Ozzy. O amor de vocês significa tudo para ele. Ozzy está bem e a caminho da recuperação!”, ela escreveu em uma rede social.

A música Patient Number 9 conta com Jeff Beck na guitarra e fala sobre o ato dos pacientes psiquiátricos de se automedicarem. A canção foi escrita por Ozzy junto com Sharon e pelo produtor Andrew Watt. O clipe conta uma animação feita pelo quadrinista Todd McFarlane, criador do personagem Spawn, o Soldado do Inferno.