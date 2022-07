No hospital, Anitta revela pós-operatório ‘insuportável’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Submetida a uma cirurgia de endometriose na quarta-feira 20, a cantora Anitta falou nas redes sociais, nesta sexta-feira, como está se sentindo. Segundo ela, o pós-operatório é “insuportável”. “Sei que vocês estão esperando eu aparecer mas tá difícil, viu. Esse pós é insuportável. Correu tudo certo na cirurgia, agora é passar por essa fase extremamente ruim”, disse no Twitter.

A artista está internada no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, e sem previsão de alta. Segundo o boletim médico divulgado na quarta-feira, a cantora foi submetida a um procedimento minimamente invasivo para tratamento de endometriose (condição inflamatória originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero) e que durou quatro horas. Ainda de acordo com a nota, a cirurgia foi considerada satisfatória. A influenciadora digital Gessica Kayane, a GKay, está acompanhando a cantora.

A cirurgia ocorreu algumas semanas depois de uma extensa turnê europeia de Anitta, que passou pelo Rock in Rio Lisboa, pelo festival de Roskilde, na Dinamarca, e também por outros países do continente.

No início de julho, Anitta comunicou seus seguidores sobre o diagnóstico da endometriose, descoberta por meio de uma ressonância magnética. A doença afeta uma em cada dez mulheres brasileiras, segundo estimativa do Ministério da Saúde. No mundo, são cerca de 180 milhões de pessoas com a condição, que se manifesta quando as células do tecido que recobre o útero, chamado de endométrio (daí o nome), se proliferam em outras partes do corpo, geralmente na região pélvica, como ovários, trompas e bexiga. Os sintomas são diversos e podem afetar drasticamente a qualidade de vida da mulher, indo de cólicas severas e alterações no fluxo menstrual a desconforto ao urinar e nas relação sexuais.

Anitta já havia investigado as dores que sentia, costumeiramente atrelada pelos médicos a uma cistite de repetição, infecção comumente causada pela bactéria Escherichia coli, presente no intestino. Sofrendo com os sintomas, a cantora comentou sobre o caso com uma médica recentemente, enquanto acompanhava o pai no hospital. “Ela fez meu milionésimo exame e pela milionésima vez não tem bactéria. Nunca teve em nenhum dos exames”, relata. A médica, então, pediu uma ressonância, que constatou a endometriose.