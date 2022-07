No dia do rock dá para lamentar: nas rádios, o rock nacional morreu

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No Dia Mundial do Rock – data que só é celebrada no Brasil – o ritmo não tem muitos motivos para comemorar. Em um levantamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) feito a pedido de VEJA, nos últimos 13 anos, nenhum rock nacional atingiu o primeiro lugar das músicas mais tocadas nas rádios brasileiras. No Top 10, apenas dois artistas conseguiram chegar até a nona posição: Sutilmente, do Skank, em 2009, e Charlie Brown Jr. com Só Os Loucos Sabem, em 2011. Daí em diante, o rock e o pop rock até apareceram, mas com bandas estrangeiras, como Hey, Soul Sister, do Train, e Moves Like Jagger e Sugar, ambas do Maroon 5.

De maneira geral, os rankings das rádios mostrados pelo Ecad são dominados pelo onipresente sertanejo. Eventualmente aparece uma música gospel aqui, um pop internacional ali ou um funk acolá. Rock brasileiro, mesmo, nada. Vale lembrar que, embora o streaming tenha se tornado a maneira favorita das pessoas ouvirem música, as rádios ainda servem como um excelente termômetro do que o brasileiro escuta, já que as plataformas de streaming só começaram a se popularizar mesmo no país nos últimos cinco anos.

É claro que os fãs de rock não estão desamparados e ainda hoje existem rádios dedicadas ao gênero, como a Kiss FM e a 89 FM, em São Paulo. A data, aliás, só ficou popular no Brasil porque as rádios rock do país passaram a divulgar em sua programação a efeméride, criada em 13 de julho de 1985, após a realização do festival Live Aid, na Inglaterra.

Confira a seguir as músicas mais tocadas nas rádios brasileiras, segundo levantamento do Ecad:

2008

Posição Música Autores 1 Boa sorte João Honório da Silva/Germino Alves 2 No one Alicia Keys/Kerry D. Jr/Dirty Harry 3 Coisas que eu sei Dudu Falcão 4 Same mistake James Blunt 5 Sem ar Vinicius D’Black/Felipe Zero 6 Don’t stop the music Michael Jackson/Eriksen Mikkel Storleer/Tor Erik Hermansen/Frankie Storm 7 Kiss kiss Chris Brown/Arlos S. Sexton 8 With you Espen Lind/Bjorklund Amund/Eriksen Mikkel Storleer/Tor Erik Hermansen/Austin J. 9 Tem que ser você Victor Chaves 10 Coração bandido Rafael Dias/Silas Barcelos

2009

Posição Música Autores 1 Halo Beyonce/Bogart/Ryan Tedder 2 Faz um milagre em mim Joselito/Kelly Danese 3 Borboletas Victor Chaves 4 Chora me liga Euler Coelho 5 I’m yours Jason Mraz 6 Versos simples Sander Frois 7 Deus e eu no sertão Victor Chaves 8 If I were a boy Gad Tobias Martin/BC Jean 9 Sutilmente Nando Reis/Samuel Rosa 10 Mad Eriksen Mikkel Storleer/Tor Erik Hermansen/Ne Yo

2010

Posição Música Autores 1 I want to know what love is Jones Mick Leslie 2 Stereo love Vika Jugulina/Edward Maya 3 Halo Beyoncé/Bogart/Ryan Tedder 4 Empire state of mind Jay Robinson/Elbert Mahon Kayes/Jay Z/Alicia Keys/Angela Hunte/Alexander William/Janet Andrea 5 Pensa em mim Conrado da Vila/Bernardo Faria 6 Fugidinha Rodriguinho/Thiaguinho 7 Amo noite e dia Humberto Junior 8 Meteoro Sorocaba 9 Alejandro Lady Gaga/Red One 10 Baby Tricky/Chris Lova Lova/The Dream/Christina Milian/Justin Bieber

2011

Posição Música Autores 1 Fugidinha Rodriguinho/Thiaguinho 2 Do lado de cá Gisele de Santi/Fabricio Gambogi 3 Amo noite e dia Humberto 4 I need you now Josh Kear/David Haywood/Kelley B. Charles/Hillary Scott 5 Alejandro Red One/Lady Gaga 6 Madri Sorocaba 7 Adrenalina Sorocaba/Luan Santana 8 The time (dirty bit) De Nicola John/Donald Jay Markowitz/Previte Frank John Jr/Adams Will/Allan 9 Só os loucos sabem Chorão/Thiago 10 Hey, soul sister Espen Lind/Bjorklund Amund/Pat Monahan

2012

Posição Música Autores 1 Someone like you Dan Wilson/Adele 2 Set fire to the rain Smith Fraser Lance Thorneycroft/Adele 3 Humilde residência Tiago Marcelo/Malcolm Lima/Fernando/Luiz Henrique 4 Paradise Brian Eno/Guy Berryman/Chris Martin/Will Champion/Jon Buckland 5 Assim você mata o papai Nicco Andrade 6 Long live Taylor Swift 7 It will rain Phillip Lawrence/Bruno Mars/R. E. 8 Good feeling Andreas Pournouri Arash/Breyan Stanley Isaac/Henry Russell Walter/Jamesetta Rogers/Leroy Kirkland/Lukasz Gottwald/Pearl W. Johnson/Tim Bergling/Tramar Dillard 9 Moves like jagger Adam Levine/Benny Blanco/Ammar Malik/Shellback 10 Lê lê lê Adrianno/Barony/Raynner Sousa

2013

Posição Música Autores 1 93 million miles Jason Mraz/Daly Michael/Natter Michael Lee 2 Vagalumes Leo Cunha/Ivo Mozart/Tomim/Adriel 3 Vidro fumê Carlos Colla/Kaliman Chiappini 4 When I was your man Andrew Wyatt/Phillip Lawrence/Bruno Mars/R. E. 5 Te esperando Bruno Caliman 6 Esse cara sou eu Roberto Carlos 7 Diamonds Eriksen Mikkel Storleer/Tor Erik Hermansen/Sia/Benny Blanco 8 Amor de chocolate Naldo Benny 9 Get lucky Rodgers Nile/Pharrell/Stardust/Guy-Manuel de Homem-Christo 10 Locked out of heaven Phillip Lawrence/Bruno Mars/R. E.

2014

Posição Música Autores 1 Happy Pharrell 2 Domingo de manhã Bruno Caliman 3 Mozão Lucas Lucco/Wilibaldo Neto 4 Fui fiel Fábio O’Brian/Pablo/Magno Santana/Filipe Escandurras 5 Cê topa Dudu Borges/Luan Santana/Caco Nogueira/Douglas Cezar 6 Flores em vida Felipe Duran/Alberto Araújo 7 Royals Joel Little/Lorde 8 Hey brother Fire Frank/Damien Adore/Avicii/Veronica Maggio/Ash Pournouri 9 Os dez mandamentos do amor Dadá di Moreno/Jeová de Carvalho 10 Na linha do tempo Sérgio Porto/Marcelo

2015

Posição Música Autores 1 Thinking out loud Amy Victoria Wadge/Ed Sheeran 2 Escreve aí Dudu Borges/Bruno Caliman/Luan Santana/Douglas Cezar 3 Love me like you do Max Martin/Savan Kotecha/Ilya Salmanzadeh/Ali Payami/Tove Lo 4 Rude Nasri Tony Atweh/Messy/Mark Richard Pellizzer/Alex Tanas/Ben Spivak 5 Sugar Adam Levine/Cirkut/Jacob Kasher/Joshua Emanuel/Luke Gottwald/Michael Robert 6 Am I wrong Nasty Kutt/Vincent Dery/Nicolay Sereba/Abdoulie Jallow 7 I’m not the only one James John Napier/Sam Smith 8 Suíte 14 Mauricio Mello/Mc Guimê 9 Mudando de assunto Marcelo Melo/Theo Jose/Ivan Medeiros/Ane Abreu 10 Porque homem não chora Ronny dos Teclados

2016

Posição Música Autores 1 Sosseguei Thallys Pacheco 2 Sorry Justin Bieber/Sonny Moore/Justin D. Tranter/Julia Michaels/Blood Diamonds 3 Seu polícia Junior Angelim 4 Photograph John McDaid/Ed Sheeran 5 Infiel Marília Mendonça 6 Medo bobo Vinícius Poeta/Junior Pepato/Juliano Tchula/Maraísa/Benício Neto 7 Romântico Anônimo Zeider Pires/Tato/Bruno Caliman/Ivo Mozart 8 50 reais Waleria Leão/Alex/Maykow Melo/Naiara Azevedo/Bruno Mandioca 9 Hello Greg Kurstin/Adele 10 10% Gabriel Agra/Danillo Dávilla

2017

Posição Músicas Autores 1 Shape of you Briggs Kevin Jerome/Maccutcheon Steven/John Macdaid/Ed Sheeran/Kandi Burruss/Tameka Cottle 2 Loka Kayky Ventura/Rafinha Rsq/Simaria Mendes/Simone 3 Vidinha de balada Nicolas Damasceno/Rafa Borges/Larissa Ferreira/Diego Silveira 4 Acordando o prédio Douglas Cezar 5 Você partiu meu coração Jefferson Junior/Romeu R3/Umberto Tavares 6 This girl Lance Ferguson/Jake Mason/Choiny Khatchoyan 7 Trem bala Ana Vilela 8 Cadeira de aço Waleria Leão/Alex/Maykow Melo/Bruno Mandioca 9 Sorte que beija bem Everton Matos/Diego Ferreira/Rafael Quadros/Gustavo Martins/Guilherme Ferraz/Ray Antonio/Paulo Pires/Sandoval Nogueira 10 Hear me now Bruno Martini/Zeeba/Alok

2018

Posição Músicas Autores 1 Apelido carinhoso Junior Angelim 2 Largado às traças Andre Vox/Victor Hugo/Philipe Pancadinha 3 O sol Vitor Kley 4 Dona Maria Thiago Brava/Lucas Lima/Thiago Aloisio Lima Quintana 5 Pesadão Falcão/Sergio Santos/Pablo Bispo/Ruxell/Iza 6 Propaganda Marcia Araujo/Henrique Casttro/Diego Silveira/Os Parazim 7 Oi Bruno Caliman 8 New rules Dj Ixl/Caroline Ailin Buvik Furoeyen/Emily Warren 9 Transplante Jean Carlos/Ricardo Vismarck/Ronael/Murilo Huff/Rafael Augusto/Elias Costa 10 Shape of you Ed Sheeran/Johnmacdaid/Maccutcheon Steven/Kandi L Burruss/Briggs Kevin Jerome/Tameka D Cottle

2019

Posição Músicas Autores 1 Atrasadinha Diego Barão/Leo Brandao/Wynie Nogueira 2 Cem mil Tierry/Gusttavo Lima 3 Ouvi dizer Gabriela Melim/Rodrigo Melim/Diogo Melim 4 Estado decadente Rodrigo Reys/Rodrigo Reys/Bruno Cesar/Andre Vox 5 Vingança Douglas Cezar 6 Surto de amor Samuel Deolli/Matheus Di Padua/Davi Jonas/Lucas Moura/Lucas Moura/Normani Pelegrini 7 Milu Dener Ferrari/Rick Monteiro/Felipe Goffi/Jimmy Luzzo/Fabricio Fafa/Edu Braga 8 Cidade vizinha Flavinho Tinto/Nando Marx/Douglas Mello/Cris Ribeiro 9 Quando a bad bater Luan Santana 10 Todo mundo vai sofrer Renno Poeta/Renno Poeta/Junior Gomes/Junior Gomes/Lari Ferreira/Diego Silveira

2020

Posição Músicas Autores 1 Aí eu ligo Alcebias Flausino / Kaua Rodrigues / Paulinha Gonçalves / Matheus Mattos / Arthur Castro 2 Piece of your heart Nathan C / Simon De Jano / Madwill / Blake Cooper / Joshua Alexander Grimmett / Luke 3 Señorita Shawn Mendes / Camila Cabello / Benny Blanco / Ali Tamposi / Magnus Hoiberg / Andrew Watt / Jack Patterson / Charli Xcx 4 Don’t start now Dj Ixl / Emily Warren / Dua Lipa / Caroline Ailin Buvik Furoeyen 5 Dancing with a stranger Sam Smith / Eriksen Mikkel Storleer / Tor Erik Hermansen / Normani Kordei / James John Napier 6 Áudio Vinicius Poeta / Francisco Araújo / Daniel Caon / Junior Gomes 7 Viva voz Junior Sillva / Murilo Costa / Lucas Souza / Chaianne 8 Com ou sem mim Gustavo Mioto / Edu Valim / Renan Valim 9 Quem falou mentiu Rafael Augusto / Murilo Huff / Ronael / Ricardo Vismarck / Gustavo Martins 10 Roxanne (remix) Arizona Zervas / Jacob Greenspan / Kid Krunk / Swagg On The Beat / Lauren Kelly Grieve

2021

Posição Músicas Autores 1 Facas Victor Hugo / Nando Marx / Douglas Mello / Flavinho Tinto / Philipe Pancadinha 2 Batom de cereja Leo Soares / Kito / Lucas Papada / Elcio Di Carvalho 3 Foi pá pum Juan Marcus / Daniel Caon 4 Ficha limpa Felipe Marins / Marcia Araújo / Edson Garcia / Nicolas Damasceno 5 Morena Diego Barão / Luan Santana / Shylton / Breno / Lucas Santos 6 Despedida de casal Francisco Araújo / Flavinho Do Kadet / Gabriel Do Cavaco / Junior Gomes 7 Troca de calcada Marilia Mendonca / Juliano Tchula / Vitor 8 Último beijo Thales Lessa / Bruno / Renno Poeta / Junior Gomes 9 Lance individual Lari Ferreira / Diego Silveira / Rafa Borges / Junior Pepato 10 Pulei na piscina Guilherme Artioli / Nando Marx / Nuto Artioli / Douglas Mello / Flavinho Tinto

