Nick Cave e Warren Ellis exorcizam seus demônios em novo documentário

Em uma cena do documentário This Much I Know To Be True, com Nick Cave e Warren Ellis, que estreia nesta sexta-feira, 8, na plataforma de streaming Mubi, a cantora Marianne Faithfull surge em uma cadeira de rodas e com suporte de oxigênio para respirar. A artista está em um galpão em Londres para declamar um poema a ser usado em uma canção de Cave e Ellis. “Vocês estão filmando tudo?”, ela pergunta, incomodada com as câmeras registrando as dificuldades de saúde que ela está enfrentando. “Quando derem o sinal para gravar, vocês retiram o tubo de oxigênio e eu começo a falar”, ela diz. Como num passe de mágica, Marianne parecia ter se transformado em outra pessoa e após um take, tudo estava pronto.

Dirigido por Andrew Dominik (de O Assassinato de Jesse James Pelo Covarde Roberto Ford), o documentário, que já havia estreado no Festival de Berlim e teve apenas uma exibição global nos cinemas em maio, é repleto de boas surpresas como a cena com Marianne. Mas, o grande destaque do documentário é mesmo o registro do relacionamento criativo quase simbiótico entre Nick Cave e Warren Ellis. Em cena, os dois interpretam as canções de seus dois últimos álbuns de estúdio Ghosteen e Carnage. Trata-se de um registro impactante do músico australiano em ação, gravado em 2021, um ano antes da dupla iniciar uma nova turnê.

O filme também foi a uma maneira que Cave encontrou para exorcizar seus demônios e superar o luto pela morte do filho adolescente, Arthur, aos 15 anos. Embora, infelizmente, neste ano, Cave tenha sofrido outra tragédia. Seu filho Jethro Lazenby também morreu, aos 31 anos de causa não revelada, mais de um ano depois do fim das filmagens do documentário.

Para além das incríveis performances dos dois músicos, o documentário mostra também a dupla conversando sobre o processo de gravação e relembrando momentos da amizade entre eles. Uma rara chance de entender melhor suas inspirações e também conhecer os demônios que eles já enfrentaram.