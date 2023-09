Netflix anuncia documentário sobre gravação de novo álbum de Luísa Sonza

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 6, a produção de uma série documental dividida em três episódios sobre os bastidores da gravação do álbum Escândalo Íntimo, de Luísa Sonza.

Intitulado Se Eu Fosse Luísa Sonza, a série mostrará o processo criativo para a criação do novo disco que bateu recordes nas paradas musicais deste ano. Os outros episódios mostrarão também detalhes da vida pessoal da artista e a rotina nos palcos e nos estúdios.

A cantora ganhou destaque na última semana por ter sido a única artista no The Town a se apresentar três vezes no último final de semana. Ela fez participação especial no show de Bebe Rexha e Demi Lovato, além de um show solo.

