Neta de Elvis, Riley Keough tenta impedir venda de mansão do rei do rock

Riley Keough, atriz e neta de Elvis Presley, está em uma batalha judicial para impedir a venda da icônica mansão Graceland, em Memphis, no Tennessee, antiga casa do rei do rock. Ela é a atual proprietária do imóvel, que pode ir a leilão na próxima quinta-feira, 23.

A empresa Naussany Investments & Private Lending alega que o casarão foi usado como garantia em um empréstimo feito em 2018 pela mãe de Keough, a falecida Lisa Marie Presley. Filha única de Elvis, Lisa Marie teria deixado uma dívida de 3,8 milhões de dólares quando morreu, em janeiro de 2023, o que justificaria o leilão de Graceland. No entanto, a neta do cantor defende que a execução hipotecária é “fraudulenta”. Keough apresentou uma queixa legal contra a empresa no dia 15 de maio, na qual afirma que a mãe nunca realizou o suposto empréstimo e os documentos apresentados como prova são falsos.

Na segunda-feira, 20, um juiz do Tennessee concedeu uma ordem de restrição que temporariamente bloqueia a venda da propriedade. Uma audiência para solucionar o caso deve acontecer em 22 de maio, dia anterior ao leilão.

Elvis adquiriu Graceland em 1957 e morou no local até sua morte, em 16 de agosto de 1977. O cantor está enterrado na propriedade ao lado de seus pais, sua filha Lisa Marie e seu neto Benjamin Keough, irmão de Riley. Desde 1982, o espaço também abriga um museu com itens notáveis da carreira do astro do rock. Cerca de 600.000 turistas visitam a mansão anualmente.

