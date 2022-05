Nasce primeiro filho de Rihanna com o rapper A$AP Rocky, diz site

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Rihanna, de 34 anos, deu à luz seu primeiro filho na última sexta-feira, 13, em Los Angeles, segundo site TMZ. A criança é fruto do namoro com o rapper A$AP Rocky, de 33. A artista, no entanto, ainda não fez o anúncio oficialmente e não revelou o nome do menino.

A última vez que a cantora foi vista em público foi em 9 de maio, quando ela e o namorado jantaram no restaurante Giorgio Baldi. No período da gravidez, Rihanna precisou lidar com fofocas de que o namoro tinha terminado e até com a prisão do namorado – essa sim, verdadeira. Rocky foi preso em abril por suspeita de envolvimento em um tiroteio, em novembro de 2021. Ele foi liberado depois de pagar uma fiança de 550.000 dólares, cerca de 2,5 milhões de reais.

Durante a gravidez, Rihanna participou de diversos eventos, como a Semana de Moda de Paris e foi capa da Vogue americana, com fotos feitas por Annie Leibovitz no Hotel Ritz. Por causa da gravidez, ela não participou do baile de gala do Met, em Nova York, mas ganhou uma estátua em tamanho real, exposta no centro do museu, em que aparece fazendo a mesma pose que fez para a capa da Vogue. “Meu corpo está fazendo coisas incríveis agora, e não vou ter vergonha disso. Este tempo deve ser comemorativo. Porque você deveria estar escondendo sua gravidez?”, disse a cantora à revista.