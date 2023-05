“Não morri”, diz Sidney Magal após sofrer um derrame cerebral em show

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Sidney Magal postou um vídeo do hospital na noite desta terça-feira, 30, tranquilizando os fãs após a notícia de que ele havia sofrido um sangramento no cérebro. O músico passou mal na última sexta-feira durante um show em São José dos Campos e foi internado no hospital da cidade. No dia seguinte foi transferido para o HCor, em São Paulo, onde segue internado sem previsão de alta. “Neste momento, encontro-me num leito normal do @hcoroficial sendo muito bem cuidado, fico só mais alguns poucos dias para cuidados”, escreveu.

Em um vídeo bem-humorado, o cantor tranquilizou os fãs. “Olá pessoal! Queridos admiradores do Sidney Magal. Sou eu mesmo que estou falando, não é nenhum cover, nenhum clone. Sou eu, um ser humano como todos vocês. Por isso estou dando uma satisfação do que aconteceu. Foi uma subida de pressão e, imediatamente, foi detectado um pequeno acidente vascular que poderia ter se transformado em algo muito grave se não fosse tratado imediatamente”, disse. “Estou sentando e levantando. Acredito que as pernas tremendo vocês só vão ver nas músicas que eu danço e olhe lá. Fiquem tranquilos”, completou.

Na sequência, o músico brincou que não morreu, mas que após morrer vai voltar para continuar falando, porque ele ama falar. “Um grande beijo, muito obrigada pelo amor de todos vocês e um puxão de orelha naqueles que não acreditam na vida, na saúde e na medicina brasileira. São aqueles que disseram que até já morri. Não morri, não, porque morto não fala. Quem diria que eu iria dizer essa frase. Um dia, depois de morto, quem sabe eu volte para continuar falando, porque eu gosto de falar. Em breve, assim que eles permitirem, eu estarei de volta”.