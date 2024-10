Namorada de Liam Payne revela planos que o cantor tinha antes de morrer

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Namorada de Liam Payne, a influenciadora digital Kate Cassidy publicou uma nova homenagem ao cantor nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 23, e revelou que o casal tinha planos de matrimônio. O ex-integrante do One Direction morreu há uma semana, no dia 16 de outubro, após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina.

Confira o texto na íntegra:

“Nem sei por onde começar. Meu coração está despedaçado de uma forma que não consigo expressar em palavras. Gostaria que você pudesse ver o enorme impacto que teve no mundo, mesmo que pareça tão sombrio agora. Você trouxe tanta felicidade e positividade para milhões de fãs, sua família, amigos e especialmente para mim. Você é incrivelmente amado.

Você é — porque não consigo dizer que “era” — meu melhor amigo, o amor da minha vida, e todos que você conheceu se sentiram tão especiais quanto eu. Sua energia era contagiante, iluminando cada sala em que você entrava. Nada disso parece real, e não consigo entender essa nova realidade sem você aqui. Estou lutando para descobrir como viver em um mundo sem você ao meu lado. Juntos, conseguiamos voltar a ser crianças, sempre encontrando alegria nas coisas mais simples.

Liam, você tinha a alma mais gentil e o espírito mais divertido. Parece que perdi a melhor parte de mim. Não consigo imaginar um dia sem sua risada e seu amor. Você trouxe tanta luz para minha vida. Algumas semanas atrás, nós nos sentamos do lado de fora em uma noite linda, manifestando nossas vidas juntos. Eu mantenho seu bilhete por perto, mesmo que você tenha me dito para não olhar para ele. Dizia: “Eu e Kate nos casaremos em um ano / estaremos noivos e juntos para sempre”. Liam, eu sei que ficaremos juntos para sempre, mas não da maneira que planejamos. Você sempre estará comigo. Ganhei um anjo da guarda.

Eu te amarei pelo resto da minha vida e além, carregando nossos sonhos e memórias comigo aonde quer que eu vá.

Para sempre sua,

Katelyn”

Como Liam Payne morreu?

Liam Payne foi encontrado morto após cair da sacada do quarto em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. As autoridades locais tratam a morte como suspeita e estão investigando as circunstâncias da queda desde então. Tudo indica, porém, que ele estava sozinho na hora da queda e poderia estar próximo da inconsciência. Momentos antes, o gerente do hotel em que ele estava hospedado telefonou para a emergência relatando que um hóspede “sob influência de drogas e álcool” estaria “destruindo o quarto inteiro”. Uma autópsia preliminar realizada no corpo do cantor Liam Payne revelou que ele ingeriu uma série de substâncias antes da queda, incluindo cocaína rosa.

Apesar de ter recebido esse nome pela textura em pó e coloração pink, a cocaína rosa não tem cocaína em sua composição. Segundo o National Poison Center, da Universidade George Washington, a substância é um coquetel em pó composto por drogas como ecstasy, cetamina, cafeína e um psicodélico conhecido como 2-CB. “A cor rosa é devido à adição de corante alimentício e, às vezes, aroma de morango ou outro sabor”, explica a organização.

Segundo o órgão, a substância pode causar uma variedade grande de efeitos, a depender do que exatamente ela é composta e da quantidade usada. Na maioria das vezes, no entanto, a cocaína rosa cria uma sensação de sociabilidade e euforia, com efeitos adversos como alucinações, ansiedade, temperatura corporal elevada, aumento da frequência cardíaca e pressão arterial, baixos níveis de sódio, náusea e vômito e, mais raramente, convulsões e coma.

