Músico mais azarado do Lollapalooza enfim se apresenta no festival

Após dois shows cancelados pela chuva, o rapper Rashid enfim conseguiu se apresentar no palco do Lollapalooza na tarde deste domingo, 26 de março. A primeira aparição do cantor no ilustre line-up ocorreu em 2019, mas foi frustrada pelo risco de segurança causado por raios na região. Depois de dois anos pandêmicos sem festival, era esperado que o artista realizasse a merecida performance em 2022, mas, contrário ao ditado popular, raios caíram duas vezes no mesmo lugar.

Hoje, das 14:15 às 15:15, os únicos relâmpagos vistos foram imagens nos telões do Palco Budweiser, o maior entre os 4 que ocupam o Autódromo de Interlagos. Rashid realizou seu show sem complicações — e ainda recebeu convidados para a ocasião. Com a presença de Luccas Carlos, Projota e Emicida, ele agradeceu os presentes e demonstrou carinho especial por aqueles que tentaram assisti-lo nas ocasiões prévias.

Após o show, o rapper estendeu seu agradecimento ao Twitter: “Obrigado, obrigado e obrigado! Difícil traduzir tudo que estou sentindo nesse momento! Muito obrigado a quem acredita em mim e na minha arte!”, escreveu.

Antes da performance, Rashid teceu críticas a Drake, rapper que se apresentaria mais tarde no mesmo palco, caso não houvesse cancelado o show nesta manhã: “Qualé, Drake? O que aconteceu? O dinheiro do brasileiro também vale”, disse ao Multishow.