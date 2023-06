Morrissey anuncia dois shows no Brasil em setembro

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Morrissey anunciou nesta terça-feira, 20, em seu site oficial, que fará dois shows no país em setembro. No dia 27, ele se apresenta no Espaço Unimed, em São Paulo, e no dia 30, no Opera Hall, em Brasília.

Os shows fazem parte da turnê comemorativa de seus 40 anos de carreira e trará, além de hits próprios, canções que também fizeram sucesso com os Smiths, banda da qual ele foi o vocalista. O músico deverá tocar no país também as canções de seu novo álbum, Without Music The World Dies, que será lançado em breve. A última apresentação do cantor no país foi em 2018, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A pré-venda de ingressos começam nesta sexta-feira, 23, e a venda geral em 30 de junho. Os ingressos para os shows de São Paulo serão vendidos pela Ticket360 e o de Brasília pela Showpass.