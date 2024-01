Morrissey “adia” datas no Brasil e atinge a marca de 346 shows cancelados

Já virou piada pronta. Basta Morrissey anunciar uma nova turnê para surgir em seguida as famigeradas apostas: em quanto tempo o ex-vocalista do Smiths vai anunciar o cancelamento dessas mesmas apresentações? Só no Brasil foram dezenas delas (se contar todas as cidades já marcadas). No resto do mundo, o número é ainda mais impressionante. Segundo o site We Heart Music, Morrissey cancelou, adiou ou abreviou suas apresentações impressionantes 346 vezes. O mais recente anúncio ocorreu neste domingo (28), quando o músico divulgou um comunicado adiando nove apresentações, inclusive as duas que faria no Brasil, em 22 de fevereiro (São Paulo) e 24 de fevereiro (Brasília), da turnê de 40 anos de carreira. A razão desta vez foi exaustão física e a recomendação médica de descansar em Zurique, na Suíça, por duas semanas.

As desculpas do músico, no entanto, são muitas. Vegano há décadas, ele inclui uma cláusula em seu contrato dizendo que ele pode cancelar seus shows sem ter que pagar multa se vir alguém comendo carne. E ele já fez isso uma vez ao sentir cheiro de carne vindo de algum lugar não identificado. Nos shows do Brasil ele também fez a mesma exigência. Nada de comida de origem animal. Nem mesmo na marmita para consumo pessoal dos funcionários, da equipe do show ou da imprensa.

Senta que lá vem história…

No site We Heart Music é possível, inclusive, ler todos os comunicados de cancelamentos com as mais variadas desculpas. Em setembro do ano passado, ele já havia adiado as apresentações no México após contrair dengue, adiando também os shows que seriam feitos na mesma época no Brasil. Em novembro de 2023, ele cancelou por problema técnico alguns shows. Outros shows foram cancelados por problemas logísticos. Em novembro de 2022, ele tocou apenas 30 minutos em Los Angeles e depois cancelou abruptamente a apresentação porque o lugar estava muito frio. Já em 2020, vá lá, a desculpa foi a Covid. Em 2019, a desculpa para não se apresentar no Canadá foi uma emergência médica que ele teve enquanto excursionava pela Europa. Mas as justificativas são tão variadas quanto a quantidade de cancelamentos: já teve intoxicação alimentar, circunstâncias fora do controle, invasão no palco por fãs, mãe hospitalizada, e assim por diante…

Um dia, quem sabe, Morrissey fará um show no Brasil. Até lá, as desculpas continuam.

