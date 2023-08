Morre Renata Scotto, uma das maiores sopranos italianas, aos 89 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora italiana Renata Scotto, uma das maiores sopranos italianas de ópera, morreu nesta quarta-feira, 16, aos 89 anos, em Savona, na Itália, onde nasceu. “Falei com ela algumas semanas atrás e não peguei nenhuma indicação de que algo estava acontecendo”, disse Robert Lombardo, empresário da artista, após confirmar a morte dela.

Nascida em 24 de fevereiro de 1934, Renata estreou como cantora em 1952, interpretando Violeta, em La Traviata, de Giuseppe Verdi. No dia seguinte, ela reprisou o papel no Teatro Nuovo, em Milão. Sua grande estreia no prestigioso Teatro alla Scala ocorreu em dezembro de 1957 com a ópera La Wally, de Alfredo Catalani.

Em 1965, ela estreou no Metropolitan Opera, em Nova York, com Madame Buterfly, de Puccini, e desde então ela participou de 314 produções. Na ocasião, ela foi apontada pelo jornal The New York Times como a nova estrela da ópera. Depois de se aposentar dos palcos, ela passou a dirigir espetáculos.

