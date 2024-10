Morre Phil Lesh, baixista fundador do Grateful Dead, aos 84 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O baixista Phil Lesh, um dos membros fundadores do Grateful Dead, morreu nesta sexta-feira, 25, aos 84 anos, em São Francisco, na Califórnia. A informação foi divulgada pelos familiares em comunicado oficial.

Nascido em 1940, em Berkeley, na Califórnia, Lesh estudou violino quando criança e, mais tarde, trompete. Seu interesse precoce por free jazz o influenciou, anos depois, em seu jeito de tocar baixo, em apresentações quase sempre sem roteiro, com longos solos e improvisos, o que fazia cada show da banda um evento único. Foi na faculdade de Berkeley que ele conhecu Tom Constanten, que tocaria brevemente teclado em uma das primeiras formações do Grateful Dead. Alguns anos mais tarde, quando trabalhava como engenheiro de gravação em uma rádio local, ele conheceu Jerry Garcia, que o convidou para participar da The Warlocks. Embora nunca tivesse tocado baixo, ele topou e foi justamente sua falta de familiaridade com o instrumento que o transformou em um músico inovador.

Lesh transformou o baixo, antes um instrumento que servia apenas para fazer acompanhamento rítmico, em uma parte essencial da banda, desempenhando um papel de liderança nas músicas. Seu instrumento se transformou em uma parte essencial de um dos projetos mais audaciosos do Grateful Dead, o Wall of Sound. Na turnê de 1974, a banda viajou com um imenso sistema de alto-falantes que, segundo eles, podia atingir 400 metros e quase 100.000 pessoas ao ar livre. A parafernália, no entanto, era tão difícil de montar, que eles abandonaram logo depois.

Com a morte de Jerry Garcia, em 1995, a banda teve diversas novas encarnações até uma turnê de despedida em 2015. A partir de então, Lesh também começou a se afastar dos palcos. Nos últimos anos, ele enfrentou uma série de problemas de saúde. Em 1998, foi submetido a um transplante de fígado, decorrente de uma hepatite C. Em 2006 fez uma cirurgia para remoção de um câncer na próstata e, dez anos depois, passou por um tratamento de câncer na bexiga. Em comunicado, a familia contou que Lesh morreu em paz, cercado da família e amor. “Phil trouxe imensa alegria a todos ao seu redor e deixa um legado de música e amor. Pedimos que vocês respeitem a privacidade da família Lesh neste momento.”

