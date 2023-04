Morre Lasse Wellander, guitarrista do Abba, aos 70 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Morreu aos 70 anos de idade o músico sueco Lasse Wellander, famoso guitarrista do grupo Abba. A banda divulgou um comunicado em suas redes sociais nesta segunda-feira, 10. “Lasse foi um amigo querido, um cara engraçado e um guitarrista excelente. A importância de sua criatividade no estúdio, assim como seu talento com a guitarra no palco foi imensa. Lamentamos sua morte trágica e prematura e lembramos suas palavras gentis, seu senso de humor, seu rosto sorridente e seu brilho que foi essencial na história do Abba. Ele fará muita falta e nunca será esquecido.”

Wellander começou a trabalhar com o Abba em 1974 e logo se estabeleceu como o principal guitarrista da banda. Ele ainda colaborou no disco mais recente do grupo, o álbum Voyage, lançado em 2021, além das trilhas sonoras dos filmes Mamma Mia! e Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo.