Morre ‘Jo Mersa’ Marley, neto de Bob Marley, aos 31 anos

O cantor de reggae Joseph “Jo Mersa” Marley, neto de Bob Marley, morreu na terça-feira, 27, aos 31 anos. Segundo a rádio americana WZPP Radio, de Miami, onde Jo Mersa vivia, o artista foi encontrado morto em um veículo após sofrer uma crise de asma. A causa oficial da morte, porém, ainda não foi divulgada.

Jo Mersa é filho do músico Sthephen Marley, o Raggamuffin, fruto do relacionamento de Bob com a esposa, Rita Marley. Ele passou a infância na Jamaica, antes de se mudar para Miami, onde estudou engenharia do som. Em 2014, lançou EP Comfortable, seguido pelo álbum Eternal, de 2021. Ele deixa esposa e filha.