Morre David Crosby, guitarrista lendário do rock, aos 81 anos

David Crosby, o lendário guitarrista de rock e folk dos Estados Unidos, morreu aos 81 anos. A informação foi confirmada pela esposa do músico à revista Variety. Segundo ela, a morte ocorreu após um “longo período doente”. “É com grande tristeza, depois de uma longo período doente, que nosso amado David (Croz) Crosby morreu. Ele estava cercado de amor por sua mulher e alma gêmea Jan e seu filho Django”, disse ela em comunicado. “Por mais que ele não esteja mais conosco aqui, sua humanidade e alma gentil vão continuar a nos guiar e a nos inspirar. Seu legado vai continuar a viver em sua música lendária. Paz, amor e harmonia para todos que conheceram David e aqueles que ele tocou. Ele vai fazer muita falta”, continua o texto.

David Van Cortlandt Crosby nasceu em 14 de agosto de 1941, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua carreira se confunde com a popularização do folk music nos Estados Unidos e no Mundo. Como membro fundador do Byrds, ele ajudou a moldar o que se tornaria o folk-rock dos anos 1960. Mas, foi com o super-grupo Crosby, Stills & Nash, formado por Stephen Stills e Graham Nash, que ele ganhou maior notoriedade. Anos depois, Neil Young entraria para a banda, adicionando mais um sobrenome ao quarteto. A união dos músicos, no entanto, não durou e eles se separaram ainda nos anos 70.

Nos anos 80, Crosby enfrentou alguns problemas pessoais, mas se recuperou com Oh Yes I Can. Vinte anos depois, ele lançaria Thousand Roads, em 1993. Já no século XXI, ele trabalhou constantemente e foi bastante ativo em diversos temas sociais, inclusive durante a pandemia, ao se unir aos amigos Stephen Stills, Neil Young e Graham Nash no boicote ao Spotify após a plataforma hospedar um podcast com conteúdo anti-vacina. Seu último trabalho foi lançado em dezembro do ano passado, o álbum ao vivo David Crosby & The Lighthouse Band Live at the Capitol Theatre.

