Morre Burt Bacharach, compositor de canções clássicas, aos 94 anos

Burt Bacharach, compositor, arranjador, maestro e produtor musical, morreu nesta quarta-feira, 8, aos 94 anos. Com suas canções, Burt, que ganhou três Oscars, foi capaz de criar um clima de romantismo e otimismo que permeou as proudções musicais da década de 1960. Burt morreu de causas naturais, em Los Angeles, informou sua agente à revista americana Variety. Dono de sucessos dos anos 1960, Bacharach ficou marcado pelas trilhas sonoras, entre elas as de Butch Cassidy (1970) e o tema de Arthur, o Milionário Sedutor (1982), que lhe renderam o prêmio mais cobiçado do cinema.

Nascido em 1928, na cidade de Kansas, Bacharach ganhou visibilidade na juventude, como diretor musical dos shows da atriz e cantora Marlene Dietrich. Os dois trabalharam juntos por anos em turnês, até que o músico encerrou a parceria para se dedicar à composição. No início dos anos 1960, se uniu ao parceiro Hal David, morto em 2012, com quem compôs seus maiores sucessos — na época, apenas a dupla Lennon e McCartney faziam frente aos dois no sucesso comercial.

Juntos, a dupla escreveu canções que marcaram época, como The Look of Love, gravada por Dusty Springfield para a trilha do filme Casino Royale, This Guy’s in Love With You, número um na parada americana na voz de Herb Alpert, em 1968 e (They Long to Be) Close to You, entoada pelo grupo Carpenters, que também chegou ao topo das paradas dos Estados Unidos, em 1970.

Suas composições fundiam a música sinfônica do século 19 com orquestrações pop modernas. O resultado marcou uma época de hedonismo e alegria de jovens dos anos 1960. A década, no entanto, foi de eferverscência política e social nos Estados Unidos e suas músicas eram criticadas por serem apolíticas. Um de seus últimos projetos ocorreu neste ano, quando todas as músicas de Painted From Memory, um álbum gravado em conjunto com Elvis Costelo, foram incluídas no box especial The Songs of Bacharach & Costello com várias composições dos dois artistas.