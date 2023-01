Morre Barrett Strong, um dos fundadores da gravadora Motown, aos 81 anos

O compositor, cantor e pianista Barrett Strong, um dos artistas fundadores da histórica gravadora Motown, morreu neste domingo, 29, aos 81 anos. A morte foi confirmada pela gravadora em suas redes oficiais.

Strong ficou conhecido pelo hit Money (That’s What I Want), que vendeu 1 milhão de cópias no início dos anos 60 e foi o primeiro grande sucesso da gravadora. Ele também colaborou com Norman Whitfield em clássicos como I Heard It Through the Grapevine, War e Papa Was a Rollin’ Stone. “Barrett não era apenas um grande cantor e pianista, mas ele, junto com seu parceiro de composição Norman Whitfield , criou uma obra incrível”, disse o fundador da Motown, Berry Gordy, em um comunicado.

Com o passar dos anos, a gravadora Motown foi se tornando cada vez mais politicamente consciente. No final dos anos 1960, a dupla Barrett-Whitfield lançou Cloud Nine e Psychedelic Shack para os Temptations e o hino de protesto War, para Edwin Starr. “As músicas sobrevivem às pessoas”, disse Strong disse ao jornal The New York Times em 2013. “Depois que você se for, essas músicas ainda estarão tocando”.

It is with great sadness that we share the passing of legendary @ClassicMotown singer and songwriter Barrett Strong. The voice behind @motown's first hit, the iconic “Money (That’s What I Want),” was born in West Point, Mississippi on February 5, 1941 and was raised in Detroit. pic.twitter.com/RvINyjJgcc — Motown Museum (@Motown_Museum) January 30, 2023