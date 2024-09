Ministro do Turismo apaga post após anúncio de show do Coldplay no Pará

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Na noite de sábado, 28 de setembro, o Ministro do Turismo Celso Sabino usou suas redes sociais para divulgar futuras ações da pasta e alegrou fãs da banda Coldplay ao anunciar um show do grupo no festival Global Citizen 2025, em Belém, no Pará. Menos de 24 horas depois, no entanto, o político deletou a postagem, sem prestar qualquer informação a mais sobre o suposto evento.

No texto publicado, Sabino celebrava “com muita alegria” a notícia de que o festival itinerante internacional faria sua edição do próximo ano na capital paraense, no Estádio do Mangueirão, e que aguardava a vinda do Coldplay à cidade. A organização do Global Citizen, porém, negou que a edição em Belém esteja confirmada ou que qualquer instância federal tenha acesso a informações internas de programação, já que a festividade não é governamental. “Infelizmente, o Ministro compartilhou informação incorreta e incompleta em suas redes sociais”, esclareceram em comunicado oficial.

O esclarecimento dos organizadores não anula chances de que o evento ocorra. Em 2023, o governador paraense Helder Barbalho estreitou relações com a instituição ao viajar para Nova York. Lá, em cima de um dos palcos do festival, anunciou que transformaria 500 mil hectares da Floresta Amazônica em zonas protegidas da exploração de maneira, mineração e pecuária.

Mais comum na metrópole americana, o festival já passou por cidades como Acra, em Gana; Joanesburgo, na África do Sul e Mumbai, na Índia. Ele nasceu em 2015, junto à criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que almejam acabar com a pobreza global extrema até 2030. Artistas de peso como Beyoncé, Stevie Wonder, Jay-Z, Rihanna, Shakira e o próprio Coldplay já integraram line-ups do passado.

Continua após a publicidade

Em setembro, os organizadores do festival Rock in Rio e The Town revelaram durante o Rock in Rio deste ano que farão um show especial durante a COP 30, em novembro de 2025, com uma atração internacional ainda não revelada. Intitulado Amazônia para Sempre, o show será em um palco no Rio Guamá, com cenografia e iluminação criadas exclusivamente para promover um encontro entre a música e a natureza. Além do show que será realizado no coração da floresta, a cidade de Belém receberá no mesmo dia um espetáculo aberto, gratuito e com artistas regionais e nacionais, que serão divulgados em breve com o local que será realizado.

