Men At Work cancela show na Colômbia por não tomar vacina da febre-amarela

Após fazer três shows no Brasil nos últimos dias, no Rio de Janeiro, em Curitiba e São Paulo, os integrantes do grupo Men At Work foram impedidos de embarcar em um voo para Bogotá, na Colômbia, onde teriam um show no final de semana. O motivo foi o esquecimento do grupo em tomar a vacina para a febre-amarela, que a Colômbia exige de todos os passageiros que viagem do Brasil para lá – e deve ser tomada com 10 dias de antecedência.

Colin Hay, último remanescente do grupo original, e líder da banda, confirmou a informação em suas redes sociais. “Gostaria de pedir desculpas a todos os fãs do Men At Work que estavam planejando ir ao show amanhã à noite em Bogotá. Deixamos de tomar a vacina contra a febre-amarela, que é obrigatória ao viajar do Brasil para a Colômbia. Tentamos o dia inteiro no aeroporto de São Paulo obter autorização para voar para Bogotá, mas, no final, não conseguimos. Sinto muito por isso, detesto cancelar shows. Fui informado de que a compra dos ingressos será reembolsada”, escreveu ele.

Os restantes dos shows da turnê pela América do Sul foram mantidos. A banda se apresentou no domingo, 25, no Peru, e nesta terça-feira, 27, e quarta-feira, tem datas marcadas no Chile.

Em entrevista a VEJA, Colin Hay comentou sobre os integrantes da banda, cuja backing vocal é sua esposa, a cantora peruana Cecilia Noël. Os outros membros do grupo também são latino-americanos, outra backing vocal da banda é da Guatemala e o baixista, o baterista e o guitarrista são todos cubanos.

