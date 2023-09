Maroon 5 faz show pouco inspirado e repete repertório de Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Maroon 5, que fechou a terceira noite do The Town, nesta quinta-feira, 7, no autódromo de Interlagos, já é velho conhecido dos brasileiros. O grupo já veio ao Brasil no Rock in Rio de 2011 e 2017 (quando se apresentou duas vezes para substituir Lady Gaga, que cancelou na véspera). Depois voltou para o Rock in Rio em 2020 e em 2022.

Em todas essas ocasiões, a banda parece ter entregado a mesma apresentação. A diferença é que desta vez, os californianos aparentaram estar cansados e pouco inspirados. Nem ficar sem camisa – uma das marcas registrada de Adam Levine – aconteceu como os fãs esperavam. Os fãs só viram o artista descamisado no fim da apresentação.

O público não pode reclamar, no entanto, do repertório. O Maroon 5 enfileirou hits como Moves Like Jagger, This Love, One More Night, Animals, Sunday Morning e Sugar. Mesmo assim, a apresentação deixou um gostinho de quero mais. Apesar de terem feito um show correto do ponto de vista musical, faltou à banda se conectar mais com o público.

