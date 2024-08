Mariah Carey perde mãe e irmã no mesmo dia: ‘Meu coração está partido’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Mariah Carey, 55 anos, perdeu a mãe, Patrícia, e a irmã Alison no mesmo dia, no último fim de semana. Em comunicado à revista People, a cantora confirmou a notícia. “Meu coração está partido, pois perdi minha mãe no fim de semana. Infelizmente, numa situação trágica, minha irmã perdeu a vida no mesmo dia”, disse Mariah. A data exata da morte e a causa não foram divulgadas.

A relação conturbada da cantora com a mãe e irmãos é um dos principais temas de sua autobiografia, The Meaning of Mariah Carey, de 2020. Patricia foi uma cantora de ópera e professora de canto antes de se tornar mãe de Alison, Morgan e Mariah. “Como muitos aspectos da minha vida, minha jornada com minha mãe foi repleta de contradições e realidades distintas. Nunca foi preto no branco – mas sim um arco-íris de emoções”, escreveu a cantora no livro. No comunicado, Mariah afirma que estava em paz com a mãe e que elas passaram o fim de semana anterior juntas.

Mariah se apresenta no Brasil agora em setembro, no dia 20, em São Paulo, e no dia 22, no Rock in Rio.

As relações complexas de Mariah com a família

Patrícia se casou com Alfred Roy Carey, pai de Mariah, em uma relação inter-racial — ela era branca, e ele, negro. Os dois sofreram ataques racistas de familiares e da vizinhança, situação que afetou os filhos e os levou ao divórcio, quando Mariah tinha 3 anos de idade. A cantora, então, cresceu afastada do pai, enquanto desenvolveu uma relação complicada com a mãe e os irmãos. Quando ficou famosa, lidou com a falta de apoio da família, que chegou a vender informações sobre ela para tabloides.

“Para minha sanidade e paz de espírito, minha terapeuta me encorajou a literalmente renomear minha família”, escreveu Mariah na biografia. “Minha mãe eu chamo de Pat, Morgan de ex-irmão e Alison de ex-irmã. Tive que parar de esperar que eles, algum dia, de forma milagrosa, se tornariam a mamãe e os irmãos mais velhos que eu queria ter.”

Apesar de ter retomado laços com a mãe, Mariah não costumava falar dos irmãos. Em 2020, Alison processou a cantora por abuso emocional e a mãe por supostamente ter abusado dela quando criança. Alison ainda foi às redes sociais dizer que estava pobre e tinha perdido todos os dentes por estresse.