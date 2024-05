Mariah Carey anuncia show único em São Paulo antes do Rock in Rio

A cantora Mariah Carey anunciou oficialmente que fará uma apresentação única em São Paulo em 20 de setembro, no Allianz Parque, dois dias antes de seu show no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. A artista está atualmente em uma turnê residente em Las Vegas, intitulada The Celebration of Mimi.

Clientes com cartões Santander terão um período de pré-venda exclusiva a partir do dia 4 de junho, às 10h, até o dia 6 de junho, às 9h59, com parcelamento em até 3x sem juros durante esse período; e a venda geral dos ingressos inicia no dia 6 de junho, ao meio-dia, no site da Eventim ou a partir das 13h na bilheteria oficial. Clientes com cartões Santander ainda contam com um desconto exclusivo no valor dos ingressos (sujeito à disponibilidade e condições).

Esta será a primeira apresentação da artista no Brasil em 14 anos.

SERVIÇO:

Mariah Carey Tour 2024

Data: 20 de setembro

20 de setembro Local: Allianz Parque

Allianz Parque Horário de abertura da casa: 17h

17h Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Setores e preços:

Cadeira Superior – R0,00 (meia-entrada legal) | R6,00 (cliente Santander) | R$ 340,00 (inteira)

Pista – R5,00 (meia-entrada legal) | R1,00 (cliente Santander) | R$ 390,00 (inteira)

Cadeira Inferior – R5,00 (meia-entrada legal) | R1,00 (cliente Santander) | R$ 490,00 (inteira)

Pista Premium – R5,00 (meia-entrada legal) | R1,00 (cliente Santander) | R$ 790,00 (inteira)

Continua após a publicidade

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Bilheteria A – Allianz Parque – Endereço: Rua Palestra Itália, 200

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial