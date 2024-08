‘Maldito vício’: o comentário de familiares de Nahim sobre laudo da morte

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cunhada do cantor Nahim Jorge Elias Júnior, a jornalista Lisa Gomes, postou na noite desta quinta-feira, 22, um desabafo sobre o laudo da polícia que apontou vestígios de cocaína e remédios sedativos no organismo do artista, morto em junho deste ano. A Polícia Militar foi quem encontrou o corpo após uma equipe de telefonia que fazia reparo em um poste avistá-lo caído no chão. A polícia precisou arrombar a porta, e o corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal.

“Temíamos pelo resultado do exame e por esse dia chegar, porque sabíamos que o Nahim estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício. Não queríamos esconder de vocês, queríamos preservar a imagem dele e a alegria que ele sempre transmitiu aos fãs”, ela escreveu. “Se ele fazia uso de cocaína no passado, não sabemos. O que podemos afirmar e o que foi dito em recente entrevista pela Andreia Andrade é que as incansáveis tentativas de aproximação com os netos infelizmente levaram o Nahim a depressão e a se afundar nas drogas”, completou.

A conclusão dos peritos é que a droga pode ter causado a morte de Nahim, e também traumatismo craniano, já que ele caiu da escada de sua casa, em Taboão da Serra, na grande São Paulo. Segundo um documento da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, a morte “ocorreu por intoxicação exógena ocasionada pelo agente químico cocaína e pelo traumatismo cranioencefálico”. A hipótese é que o artista perdeu a consciência ou teve uma morte súbita devido à cocaína e caiu da escada. Não se pode excluir, no entanto, que a fratura no crânio tenha sido a causa direta da morte de Nahim ou que o ferimento possa ter contribuído para o trágico desfecho. A polícia não encontrou indícios de que a morte possa ter sido criminosa. A hipótese mais forte é de que foi acidental.

Continua após a publicidade

Quem foi Nahim

Nahim nasceu em 1952, em Miguelópolis, no interior de São Paulo. O artista foi descoberto nos anos 1980 pelo produtor Mister Sam, que também descobriu a cantora Gretchen. Mister Sam lançou Nahim com o nome artístico de Baby Face, gravando dois discos em inglês. Em 1981, ele lançou o primeiro álbum em português, com a música “Cala Essa Boca”.

O artista participou da fundação da TVS, que depois se tornaria o SBT. Na TV Globo foi jurado do Cassino do Chacrinha. Nos anos 2000 apresentou programas na Record e na Rede TV!. Ele participou ainda de reality shows como A Fazenda e Power Couple.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial