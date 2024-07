Mais um gigante da música brasileira anuncia aposentadoria dos palcos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Gilberto Gil, de 82 anos, anunciou sua aposentadoria dos palcos com uma turnê de despedida que shows no Brasil, Europa e Estados Unidos em 2025. As datas e os locais onde as apresentações ocorrerão ainda não foram divulgados.

O músico e imortal da Academia Brasileira de Letras – e ex-ministro da Cultura, foi uma presença constante em festivais e na TV nos últimos anos, com shows feitos com membros da família e um reality show na Amazon Prime Video.

Gilberto Gil, no entanto, não se afastará da música. Ele pretende continuar compondo e lançando álbuns enquanto a saúde permitir. Com mais de 60 anos de carreira, o cantor e compositor tem mais de 60 álbuns lançados, 800 canções compostas e nove Grammys.

Em 2016, o artista enfrentou uma grave infecção renal que o deixou internado em estado gravíssimo, entrando e saindo de hospitais por mais de um ano. Quando se recuperou plenamente, ele saiu em uma emocionante turnê com Caetano Veloso e, desde então, não parou mais.

No período, ele também enfrentou de maneira estoica o câncer colorretal que a filha, Preta Gil, enfrenta há mais de um ano.

