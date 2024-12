Mais dois homens são acusados de envolvimento na morte de Liam Payne

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Mais duas pessoas foram acusadas de envolvimento na morte do cantor Liam Payne, que sofreu uma queda fatal da janela do hotel onde estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina, em 16 de outubro passado. O juiz responsável pelo caso convocou para depoimento o gerente do hotel e um funcionário da recepção que ligou para a emergência pouco antes do acidente de Payne, alertando que o cantor havia “consumido muitas drogas e álcool” e poderia se colocar em uma situação de perigo. O motivo da acusação da dupla ainda não foi divulgado.

A polícia argentina já havia prendido três pessoas acusadas de envolvimento na morte de Payne há pouco mais de um mês, em 7 de novembro. Os detidos são um funcionário do hotel Palermo, onde o artista estava hospedado; um empresário argentino que era seu amigo e um traficante. As casas dos três também foram alvos de buscas das autoridades.

Antes de cair do terceiro andar do hotel, o cantor teria consumido cocaína em seu quarto, onde foram encontradas também bebidas alcoólicas e pílulas de clonazepam, tranquilizante mais conhecido como Rivotril. O funcionário do hotel é suspeito de ter facilitado o acesso do músico às drogas. Além da hospedaria e das casas, buscas foram realizadas em um campo de golfe próximo.

Além do envolvimento no abuso de substâncias, o empresário é também acusado de abandonar o amigo, já que seu número de telefone estava registrado na reserva, mas nenhuma ligação foi atendida após a descoberta do corpo de Payne. Os investigadores também acreditam que, na noite da morte, o cantor esteve acompanhado de duas mulheres, ambas prostitutas.

A morte de Liam Payne

Ex-integrante do grupo One Direction, Liam Payne morreu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, depois de cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. A autópsia descartou a possibilidade de suicídio e apontou que o músico estava em um estado de semiconsciência ou total inconsciência na hora da queda, causado pelo consumo de uma série de drogas. O exame descartou também o envolvimento de terceiros na morte de Liam, mas a polícia argentina investiga três homens que teriam fornecido drogas a ele e abandonado o cantor.

Quem foi Liam Payne?

Nascido em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido, Payne ficou famoso na adolescência em 2010, após entrar no reality show musical The X Factor, programa em que foi selecionado pelos jurados para formar a boy band One Direction, junto com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. O quinteto se tornou um dos maiores grupos musicais da década e permaneceu até 2016, quando se separou e todos seguiram carreiras solo. No mesmo ano, ele assumiu namoro com a cantora Cheryl Cole, com quem teve um filho em 2017, chamado Bear. Após o fim do One Direction, lançou o seu primeiro single solo Strip That Down. O primeiro disco, LP1, veio em 2019. Em 2021, Liam Payne se apresentou em uma festa de 15 anos em Goiânia, no aniversário da filha de um fazendeiro. Em 2023, ele se apresentaria no Brasil no festival The Town, mas cancelou o show após sofrer de uma infecção renal.

