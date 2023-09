Mais chuva pela frente? Veja a previsão do tempo para o 2º dia de The Town

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O primeiro dia do The Town ficou marcado pela chuva torrencial que caiu ininterruptamente sobre o autódromo de Interlagos durante a maior parte da noite de sábado. Grande inimiga da estreia do festival, e pivô de diversos perrengues, a chuva pode dar as caras novamente nesse domingo, para a tristeza do público presente.

De acordo com as estimativas do Climatempo, há 90% de chance de que a cidade de São Paulo volte a ter precipitação no domingo. Segundo o site, o dia deve ser de muito calor, com a temperatura variando entre 19 e 32 graus e pancadas de chuva à tarde e à noite. Já na previsão do Google, a chance de chuva é um pouco menor, em torno de 55%.

Vale lembrar que o Autódromo de Interlagos fica em uma região bastante úmida de São Paulo, entre duas das maiores represas da capital paulista, Guarapiranga e Billings, o que costuma favorecer os temporais.

Continua após a publicidade