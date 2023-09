Luísa Sonza estreia ‘Escândalo Íntimo’ em show badalado no The Town

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No embalo de seu novo álbum, Escândalo Íntimo, a cantora Luísa Sonza subiu no palco principal do The Town neste domingo, 3, repetindo o sucesso do streaming ao vivo. Com a sorte de uma tarde ensolarada, a gaúcha arrebanhou o público do festival em um show com direito a jatos de fogo e muita coreografia sensual ao lado do corpo de dançarinos, que além dos passinhos de funk também entregaram números mais conceituais. Luísa abriu o show fazendo pose de roqueira com Carnificina, faixa do disco com forte presença de guitarras.

Trocando de figurino para um longo vestido vermelho, ela mergulhou nas faixas mais introspectivas do novo trabalho, como Principalmente Me Sinto Arrasada, Surreal e um combinado de Penhasco (um de seus hits mais emocionais), com Penhasco2, nova parceria com Demi Lovato. Na noite de sábado, Luísa fez uma participação especial no show da americana para cantar a faixa. Em uma conversa com a imprensa após a apresentação desse domingo, a gaúcha disse que subir ao palco com Demi foi um momento importante para a carreira. “Ela me deixou muito confortável. Em nenhum momento me senti pressionada de cantar com a Demi. Poucos artistas tem essa humildade que ela tem”, elogiou ela.

O show foi dominada pelas novidades, como a bossa Chico, dedicada ao namorado Chico Moedas — que apareceu acanhado nos telões —, e a polêmica Campo de Morango. Mas Luísa também trouxe ao repertório músicas anteriores de sua carreira. Durante Braba, Café da Manhã e Sentadona, se jogou nas coreografias adoradas pelo público do TikTok — inclusive aquelas feitas no chão, que já viraram sua marca registrada. Luísa ainda homenageou Marília Mendonça ao cantar Melhor Sozinha, parceria entre as duas. “Essa é para uma pessoa muito especial que faz parte de todas as nossas vidas e que marcou a música brasileira de maneira inigualável”, disse Luísa.

A cantora ainda levou o público à loucura ao descer do palco para interagir com a plateia durante Lança Menina, inspirada em Lança Perfume, de Rita Lee. “Rita me inspira muito por ser uma artista que sempre se comunicou muito com a massa, com todo mundo, e foi gênia na simplicidade — suas letras são profundas mesmo simples”, atestou Luísa com admiração.