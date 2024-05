Luísa Sonza e Chitãozinho & Xororó participam de festival em prol do RS

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Por meio da Abrape (Associação Brasileira de Promotores de Eventos), artistas e fornecedores se uniram para realizar o festival Salve o Sul nos dias 7 e 9 de junho, cuja renda será revertida para a ajuda das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O Allianz Parque cedeu gratuitamente o espaço para a realização do evento. As vendas de ingressos começam nesta terça-feira, 14, por meio da Eventim.

No dia 7 de junho, sexta-feira, um show especial dos Amigos (Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo) acontece das 20h às 23h, com transmissão ao vivo e exclusiva do Multishow e cobertura em flashes da TV Globo. Já no dia 9 de junho, domingo, o palco é comandado por Luísa Sonza e Pedro Sampaio das 13h às 22h, com a presença e participação de vários artistas especiais como Lulu Santos, Menos é Mais, Preta Gil, Xand avião, Ferrugem, L7NNON, Gloria Groove, Xamã, Neto Fagundes, Zé Felipe, Wiu, Duda Beat, Pocah, Lexa, MC Daniel, Luan Pereira, Hariel, IG, Ryan Sp, PH, Don Juan, Davi e mais. O Multishow exibe o show ao vivo, na íntegra, enquanto a TV Globo exibe 90 minutos do festival a partir das 14h40.

O valor arrecadado em bilheteria será integralmente revertido em doações para a plataforma da Globo, Pra quem Doar, que destina o dinheiro a instituições que atuam diretamente no socorro às vítimas da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. O evento tem como meta arrecadar fundos para auxiliar a população em situação de vulnerabilidade. Os valores arrecadados serão auditados pela Grant Thornton, garantindo a transparência dos valores doados.

