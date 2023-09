Luísa Sonza canta no The Town pela 3ª vez e dá selinho em Bebe Rexha

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois de um show empolgado no início da tarde, Luísa Sonza voltou ao palco do The Town na noite deste domingo para cantar ao lado de Bebe Rexha. Essa é a terceira aparição da gaúcha no palco do festival — ontem, Luísa cantou Penhasco2 com Demi Lovato, e hoje, além da participação especial no show de Bebe, abriu os trabalhos do palco Skyline com um show inédito da turnê Escândalo Íntimo, álbum lançado essa semana nas plataformas digitais, com uma série de recordes.

Bebe e Luísa cantaram juntas a música I Got You. As dupla abraçou uma brincadeira dos fãs e apresentaram ao público uma “versão aportuguesada” da canção, em que a frase “I Got You” é vertida em “Só da tu”. As duas terminaram a apresentação com um selinho. “O gosto da Luísa é muito bom”, brincou a americana depois que a brasileira se despediu do público.

Além de Luísa, Bebe convidou uma série de fãs para subir ao palco e cantar ao seu lado. Entre os sortudos estava o mineiro Gustavo Fiuza, que viralizou depois de ser convidado para dançar com a cantora no palco do Rock in Rio em 2016. “Eu vim representar todos os fãs da Bebe Rehxa”, disse ele no palco.

Continua após a publicidade