Luan Santana cancela show no Rock in Rio após atraso na programação

O cantor sertanejo Luan Santana, que era uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio, cancelou sua apresentação no festival neste sábado, 21, poucas horas antes do início do show. Luan já estava no Rio de Janeiro para o show, quando desistiu de se apresentar devido ao atraso dos shows de mais de uma hora no Dia do Brasil. O músico fará outro show neste sábado em São José (SC), que já estava fechado antes do Rock in Rio e onde 15.000 fãs o aguardam. Se decidisse se apresentar no Rock in Rio, Luan não chegaria a tempo em Santa Catarina.

Luan Santana iria participar do show especial sertanejo com Chitãozinho e Xororó, Simone Mendes, Orquestra Heliópolis, Ana Castela e Junior. A apresentação estava prevista para as 21h10, mas só acontecerá as 22h40.

O cantor sertanejo já havia se apresentado na noite anterior no Jaguariúna Rodeo Fest e tinha voado direto de lá para o Rio de Janeiro. No ano passado, o criador do Rock in Rio, Roberto Medina, havia elogiado o cantor sertanejo, dizendo que gostaria de tê-lo no The Town e também no Rock in Rio.

Procurada, a assessoria do Rock in Rio divulgou confirmou o cancelamento e divulgou a seguinte nota: “A organização do Rock in Rio comunica que Luan Santana cancelou sua participação no show Para Sempre Sertanejo. O show acontece hoje, 21, no Palco Mundo, e com horário inicialmente previsto para 21h10, foi ajustado para às 22h40. O cantor estava com dois shows agendados para hoje. Para Sempre Sertanejo está confirmado com Chitãozinho e Xororó recebendo Ana Castela, Simone Mendes e Junior. O tempo do show está mantido e o setlist será atualizado“.