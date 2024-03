Lollapalooza: o que esperar do show do rapper Xamã, o galã de ‘Renascer’

Aos 34 anos, o rapper carioca Xamã, será uma das atrações do Lollapalooza 2024. O artista se apresentará no sábado, 23, às 15h35, no palco Samsung Galaxy. Xamã, que no ano passado fez uma participação surpresa no show de Black Alien, neste ano, finalmente fará um show solo no festival paulistano. Em 2019, o músico também surpreendeu os fãs ao tocar no Rock in Rio.

Na apresentação, o rapper deverá, é claro, cantar seu principal hit, o Malvadão 3, mas também canções como Estrela do Mar, Quando a Gente Ama e Vampira.

O músico, cujo maior sucesso é a música Malvadão 3, ganhou ainda mais notoriedade este ano ao interpretar o misterioso Damião, na novela Renascer (Globo). O artista, que já apareceu sem roupa na novela, virou um dos principais galãs do folhetim, ao contracenar com Mel Muzzillo, que interpreta Ritinha. Para o segundo semestre, o artista também deverá fazer outros papéis no audiovisual. Ele estará na série Justiça, do Globoplay, e no elenco dos filmes Maníaco do Parque, da Amazon Prime, e Cinco Tipos de Medo, com Bella Campos.

Geizon Carlos da Cruz Fernandes, o Xamã, é nascido e criado em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. Antes de entrar nas artes, ele trabalhou como camelô e vendendo amendoim no trem, daí a inspiração para compor a música Flow de Vendedor de Amendoim. Depois, ele conseguiu estudar direito na faculdade. Ele ganhou o apelido em rodas de freestyle de rap, por ser parecido com um personagem do game Mortal Kombat, o Nightwolf.

