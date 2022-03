Lollapalooza começa sem máscaras e com gritos de ‘Fora Bolsonaro’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira desse blog, para o bem ou para o mal

Primeiro grande evento no país pós-pandemia, o Lollapalooza Brasil, abriu os portões às 11h desta sexta-feira, 25, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As filas com os fãs começaram a se formar ainda na madrugada, com um público majoritariamente jovem, a maioria interessada em assistir aos novos artistas surgidos no TikTok, como o fenômeno JXDN e Machine Gun Kelly, além da grande atração da noite, a cantora Doja Cat. A experiente banda The Strokes também está no lineup desta sexta e fechará o primeiro dia de evento.

1/3 Imagem aérea do Autódromo de Interlagos na sexta-feira, 25, primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2022 - (MRossi/Divulgação) 2/3 Lounge com redes e lojinhas para o público no Lollapalooza Brasil 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA) 3/3 A banda Detonautas se apresenta no Lollapalooza em 2022 - (Felipe Branco Cruz/VEJA)

Os shows no palco Budweiser, um dos maiores do evento, foram abertos com a banda Detonautas. Liderada pelo vocalista Tico Santa Cruz, que nos últimos anos tem se posicionado politicamente contra o presidente Jair Bolsonaro, a banda fez um show repleto de mensagens sociais e músicas politizadas, como nas faixas Carta ao Futuro, que fala sobre fake news, e Racismo é Burrice, que ataca o presidente Jair Bolsonaro ao tratar de preconceito racial. Tamanho ativismo se refletiu no público: gritos de “Ei Bolsonaro, vai tomar …” e “Fora Bolsonaro” tomaram a plateia. Enquanto isso, no palco, Tico Santa Cruz gritava: “Sobrevivemos”. Ao final da apresentação, o cantor ainda fez uma homenagem à cantora Anitta, que nesta sexta-feira atingiu o primeiro lugar das músicas mais tocadas no Spotify global.

Cerca de 100.000 pessoas são esperadas para cada um dos três dias de evento, que ainda terá como atrações nos próximos dias nomes como Miley Cyrus, A$AP Rocky, Martin Garrix, Pabllo Vittar e Emicida, Black Pumas e Foo Fighters. A grande maioria do público está sem máscaras, já que seu uso foi liberado pelo governo do estado de São Paulo, após quase 90% da população ter sido vacinada. Os organizadores, no entanto, recomendam que, se possível, o público use a máscara – pelo menos nesse início, um conselho em vão.

Confira a programação desta sexta-feira, 25, Lollapalooza Brasil

Palco Budweiser

13h05 – 13h50: Detonautas

14h45 – 15h30: Turnstile

16h40 – 17h40: LP

18h50 – 20h05: Machine Gun Kelly

21h15 – 22h45: The Strokes

Palco Onix

12h30 – 13h00: 89 FM

13h55 – 14h40: jxdn

15h35 – 16h35: The Wombats

17h45 – 18h45: Marina

20h10 – 21h10: Doja Cat

Palco Adidas

13h05 – 13h50: Edgar

14h45 – 15h30: Matuê

16h40 – 17h40: Pabllo Vittar

18h50 – 19h50: Caribou

21h15 – 22h15: Jack Harlow

Palco Perry’s by Doritos

12h30 – 13h15: Beowülf

13h30 – 14h15: Barja

14h30 – 15h25: Meca

15h40 – 16h35: VINNE

16h50 – 17h45: Jetlag

18h00 – 18h45: 070 Shake

19h00 – 20h00: Ashnikko

20h15 – 21h15: Chris Lake

21h30 – 22h30: Alan Walker