Lollapalooza: 4 atrações internacionais pouco óbvias e imperdíveis

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Kali Uchis

Quando: sexta-feira, 24, às 19h05

Palco:Budweiser

Filha de pais colombianos que emigraram na década de 90 para os Estados Unidos, Kali Uchis, de 28 anos, une com maestria as influências latinas ao R&B e soul típicos da cultura americana, dando à cada canção uma identidade marcante. A cantora ainda dispõem de um talento vocal que promete agitar a plateia do festival.

Suki Waterhouse

Quando: sexta-feira, 24, às 15h

Palco: Adidas

Intérprete de Good Looking, música que viralizou no TikTok, a inglesa é conhecida não só pela música, mas também pelos papeis nas telas: como atriz atuou em Daisy Jones & The Six (Prime Video).

The 1975

Quando: sábado, 23, às 18h55

Palco:Budweiser

Os ingleses donos do hit Somebody Else fazem um pop despojado com letras de temáticas ousadas e filosóficas. No palco, apostam em performances teatrais e cenários elaborados para conquistar o público.

Continua após a publicidade

Aurora

Quando: domingo, 26, às 17h30

Palco: Chevrolet

A norueguesa de 26 anos despontou com canções que fundem batidas dançantes e certo clima místico, fazendo a cabeça da geração Z. As faixas de toque pop passeiam por temáticas como a fantasia e a mitologia, estética que se traduz também no visual da cantora.