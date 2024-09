Lollapalooza 2025 divulga a programação de cada dia do evento

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O festival Lollapalooza Brasil anunciou na tarde desta terça-feira, 19 de setembro, a divisão por dias do line-up completo de sua edição de 2025, que ocorre entre 28 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Olivia Rodrigo e o grupo Rüfüs Du Sol lideram a sexta-feira, enquanto Shawn Mendes e Alanis Morissette encabeçam o sábado, e Justin Timberlake e a banda Tool são as principais atrações que encerram a festividade no domingo. Ao longo dos dias, também se apresentarão Foster The People, Tate McRae, Jão, Zedd, The Marías, Sepultura e Fontaines D.C, entre outros. Confira a postagem feita pela organização do evento via Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lollapalooza Brasil (@lollapaloozabr) Continua após a publicidade

Os ingressos Lolla Day, que dão acesso a dias específicos, já estão à venda pelo site Ticketmaster Brasil, com preços que vão de 400 a 1000 reais. Já o Lolla Pass, que garante os três dias de evento, pode superar o valor de 2000, enquanto opções mais luxuosas (Comfort Pass e Lounge Pass) chegam a quase 5000 reais. Com apoio do banco Bradesco, o festival oferece desconto de 15% para portadores de cartão da bandeira sobre o valor de ingressos comuns, meias-entradas e entradas sociais.

Esta será a primeira vinda de Olivia Rodrigo para o Brasil, três anos após o single Drivers License ter catapultado sua fama e a transformado em um dos principais nomes da música pop contemporânea. Os veteranos do Tool, por sua vez, também pisam no país pela primeira vez em seus 34 anos de carreira. Já Alanis, Timberlake, Shawn Mendes e o grupo eletrônico Rüfüs du Sol retornam pouco tempo após suas últimas apresentações por aqui.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial