Living Colour retorna ao Brasil para quatro shows em outubro

Dono de um show explosivo, o Living Colour retornará ao Brasil em outubro para fazer quatro shows no país, no Rio de Janeiro (Sacadura, 10 de outubro) em Belo Horizonte (Mister Rock, 11 de outubro), São Paulo (Tokio Marine Hall, 12 de outubro) e Brasília (Toinha, 13 de outubro). A turnê também passa por Chile e Argentina.

O grupo esteve no país em 2013 e 2022, ambos no Rock in Rio. Na ocasião, eles contaram com a participação especial de Steve Vai e o show teve forte conotação política. Logo no início, o vocalista Corey Glover dedicou o show a ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018, junto com seu motorista junto de seu motorista, Anderson Pedro Mathias Gomes. Alguns minutos depois, o vocalista voltou a se manifestar e mostrou duas placas escritas à mão com as palavras: vote e democracia. No total, a banda já esteve dez vezes no Brasil.

Formada em Nova Iorque, em 1984, ela conta atualmente com guitarrista Vernon Reid, o vocalista Corey Glover, o baterista Will Calhoun e o baixista Doug Wimbish. O grupo é dono de um som criativo, com uma fusão entre free jazz, funk, hard rock e heavy metal. As letras variam de aspectos pessoais aos políticos, em alguns dos últimos casos, atacando o eurocentrismo e o racismo na América.

