Linkin Park exorciza fantasmas do passado e faz show potente em São Paulo

A relação do Linkin Park com o Brasil é longa. Não por acaso, a banda escolheu o país para lançar seu novo álbum, From Zero, com ações na Galeria do Rock, em São Paulo, e dois shows com estádios lotados no Allianz Parque. Como resultado, o grupo teve uma calorosa recepção do público na noite desta sexta-feira, 15, com as 46.000 pessoas (segundo a produção) que encheram o estádio cantando todas as músicas – até mesmo as que acabaram de ser lançadas. Um novo show será realizado neste sábado, também esgotado.

Não se trata aqui de uma comparação, até porque seria injusto, mas era evidente a felicidade da banda e o entrosamento dos integrantes com os novos membros, a vocalista Emily Armstrong, e o baterista Colin Brittain. A última apresentação da banda no país se deu em condições completamente diferentes, em maio de 2017, durante o festival Maximus, no Autódromo de Interlagos. Na ocasião, o vocalista Chester Bennington estava soturno e não entregou uma boa apresentação. Infelizmente, ele seria encontrado morto dois meses depois, em julho. Eis aí a explicação para o título do novo disco: From Zero, que sugere um novo início para a banda. “Significa tanto seu começo humilde quanto a jornada que estamos empreendendo atualmente”, escreveu nas redes sociais vocalista e guitarrista Mike Shinoda.

Nesta décima visita ao país, a primeira foi em 2004, desta vez com Emily no lugar de Chester, segurou bem a responsabilidade, embora, em alguns momentos aparentasse estar pouco à vontade no palco. Algo que, certamente, ela deverá superar até a próxima apresentação da banda no país, em novembro de 2025. O saldo final superou as expectativas. Emily foi dos vocais mais agudos aos mais guturais, mesmo em canções difíceis de interpretar, como Casualty ou em clássicos do grupo, com Crawling ou Faint. Em um momento curioso, a plateia entoou um coro na canção Remember the Name, fazendo com que Mike Shinoda comentasse que sempre sonhou que uma de suas músicas se tornasse um hino de futebol e que aquilo ali tinha sido perfeito.

O repertório contou também com quatro canções do novo disco, The Emptiness Machine, Heavy is the Crown, Over Each Other e Two Faced, está última tocada pela primeira vez ao vivo em São Paulo. Apesar da presença de palco e a voz de Chester ainda ser uma lembrança bastante presente, o “novo” Linkin Park aparentemente aprendeu a lidar com o luto, se reorganizou e conseguiu o que pouquíssimas bandas conquistaram: dar a volta por cima com uma nova vocalista e um novo e bom álbum. Na plateia, a sensação foi de assistir a um show intenso e potente, como nos áureos tempos do grupo. Ainda bem.

Em tempo, a banda Ego Kill Talent foi uma excelente escolha para show de abertura. O grupo fez uma competente apresentação com destaque para a carismática vocalista Emmily Barreto entregando uma performance empolgante e certeira.

Confira o setlist do show do Linkin Park no Allianz Parque, em São Paulo

Somewhere I Belong Crawling Points of Authority Two Faced New Divide The Emptiness Machine The Catalyst Burn It Down Waiting for the End Castle of Glass Solo de Joe Hahn When They Come for Me / Remember the Name Casualty One Step Closer Lost Breaking the Habit What I’ve Done Leave Out All the Rest My December Over Each Other Numb In the End Faint Papercut Lost In The Echo Heavy Is the Crown Bleed It Out