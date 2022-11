Liam Gallagher resgata britpop e dedica música para Gabriel Jesus em SP

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No final dos anos 90 e início dos anos 2000, os irmãos Liam e Noel Gallagher, do alto de seu egos inflados, tinham certeza que o Oasis era a maior banda que já havia caminhado pelo planeta. Talvez só os Beatles, que surgiram na cidade vizinha de Liverpool (eles são de Manchester), fossem maiores que o Oasis. As incontornáveis brigas entre os irmãos, no entanto, dinamitaram a banda e cada um seguiu seu próprio caminho. Nesta terça-feira, 15, Liam, ex-frontman do Oasis, resgatou em um show no Espaço Unimed, em São Paulo, o divertido britpop que dominou as rádios mundiais há 20 anos, em uma apresentação escorada por uma excelente banda e um repertório coalhado de hits do Oasis.

Fanático por futebol e torcedor do Manchester City, Liam dedicou seu maior hit, a música Wonderwall, aos jogadores brasileiros convocados para a Copa do Mundo, o atacante Gabriel Jesus e goleiro Ederson, que já brilharam no City. Na plateia, parte do público retribuiu o carinho vestindo a icônica camisa azul do time britânico. O clima de torcida de futebol, aliás, imperou na plateia, já que camisas de outras equipes pareciam o uniforme básico. Até os gritos para o músico foram típicos de estádio: “Olê, olê, olê, olê, Liaaaamm, Liaaammm”.

No palco, Liam fez o que sempre faz. Conversou pouco, brincou muito com seu pandeiro e quando se dirigia ao público falava com seu indecifrável sotaque do noroeste da Inglaterra. Para além da dedicatória aos jogadores brasileiros, o marrento Liam dedicou o hit Live Forever para a sua… jaqueta! Com o calor que fazia lá dentro, ele, que suava em bicas, deveria gostar muito dela para não tirá-la em nenhum momento. Sem frescura, Liam, que classificou a apresentação como “bíblica”, entregou um excelente show de rock para lavar a alma dos órfãos do Oasis.

Confira o setlist completo:

Morning Glory Rock ‘n’ Roll Star Wall of Glass Everything’s Electric Stand by Me Roll It Over Slide Away Better Days More Power Diamond in the Dark The River Once Some Might Say Supersonic Wonderwall

Bis: Live Forever Champagne Supernova