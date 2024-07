Lendário grupo de R&B e soul, The Manhattans, faz show em SP

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O lendário grupo de R&B e soul dos anos 1960 e 1970, The Manhattans, fará apresentação única nesta sexta-feira, 5, no Espaço Unimed, em São Paulo. Formado em 1962, em Nova Jersey, o grupo vem ao país com os integrantes Gerald Alston, Troy May e Lawrence Newton.

A banda apresentará sucessos como Kiss And Say Goodbye, Shinning Star, There’s No Me Without You e Forever By Your Side, esta última fez parte da trilha sonora da novela A Gata Comeu (1985), da Globo.

A banda tinha como formação original George Smith (que morreu em 1970 e foi substituído por Gerald Alston, que continua no grupo até hoje), Winnie Lovett, Kenny Kelly, Ernest Bivens e Richard Taylor. Mas, foi com Gerald Alston que os Manhattans gravaram todos os seus maiores sucessos, tornando a banda mundialmente conhecida.

Kiss And Say Goodbye, lançado em 1976, foi o maior hit da banda, tornando-se o número 1 das paradas.

