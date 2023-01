Lady Gaga, Rihanna e David Byrne: a disputa pelo Oscar de melhor canção

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma das categorias que prometem ter uma das disputas mais acirradas deste ano terá entre concorrentes de peso como Lady Gaga e Rihanna, que disputam a estatueta de melhor canção original por Hold My Hand, de Top Gun: Maverick, com Gaga, e Lift Me Up, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, com Rihanna.

Também concorre na mesma categoria o ex-integrante da banda Talking Heads, David Byrne, com a música This Is The Life, do filme Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo. Ele divide a autoria da canção com a cantora Mitski e com Ryah Lott, do trio experimental Son Lux.

Completam as indicações a música Naatuu Naatu, do filme RRR, de M.M. Keeravaani, com letra de Chandrabose, e Applause, de Tell It Like a Woman, com música e letra de Diane Warren.

Disputa semelhante também ocorreu no Globo do Ouro, quando concorreram, além de Gaga e Rihanna, também a cantora Taylor Swift. Na ocasião, nenhuma delas venceu. Quem levou foi a indicana Naatuu Naatu.

Continua após a publicidade